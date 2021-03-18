Белгород впервые примет крупные соревнования по киберспорту

Все участники получат спортивные разряды. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

«Мы считаем киберспорт действительно важным социальным явлением, рады, что он развивается у нас, что есть активисты», - заявил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

«Это целая индустрия, где есть большие перспективы для роста, развития, становления как профессионала. Предстоящие соревнования действительно будут масштабными, мы приглашаем зрителей, ведь подобного в Белгороде еще не было никогда».

Соревнования пройдут в течение двух дней.

27 марта состоится финал всероссийской киберспортивной студенческой лиги – этап Белгородской области. А 28 марта пройдет чемпионат Белгородской области. Принять участие смогут все желающие с пропиской на территории нашего региона.

«Организация таких соревнований для нас – это первый и очень волнительный опыт, - рассказывает руководитель региональной Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Орешников. - До этого все, что было – местечковые турниры в клубе. Теперь мы выходим на более высокий уровень».

«Наша цель – развитие киберспорта в Белгородской области, мы хотим создать полноценное комьюнити из любителей и профессионалов, привлечь зрительскую аудиторию. На самом деле людей, увлеченных киберспортом в регионе достаточно, и нам осталось только их объединить. Первый и важный шаг – крупный турнир».

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда, которая представит регион на чемпионате России. Все участники получат спортивные разряды.

Участие в турнирах абсолютно бесплатное, вход свободный.