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Происшествия18 марта 2021 19:29

Под Белгородом столкнулись «Мерседес» и «БМВ» - четверым потребовалось помощь медиков

По предварительным данным, ДТП произошло из-за неудачного маневра грузовика
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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ДТП произошло из-за неудачного маневра грузовика

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В четверг, 18 марта, около 12 часов 28 минут на подъезде к Белгороду произошло ДТП. По предварительным данным, аварию спровоцировал грузовик. Водитель «Вольво Вольво FM 9/380» при перестроении создал помеху в движении «Мерседесу Бенц» под управлением мужчины 1983 года рождения, который в результате столкнулся с двигавшимся навстречу «БМВ Х1», за рулем которого находился водитель 1962 года рождения.

По информации пресс-службы УМВД области, за медицинской помощью обратились четыре человека. Это водитель «БМВ», а также водитель «Мерседеса» и две его пассажирки – женщина и ребенок. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ДТП