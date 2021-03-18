Под Белгородом столкнулись «Мерседес» и «БМВ» - четверым потребовалось помощь медиков

ДТП произошло из-за неудачного маневра грузовика Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В четверг, 18 марта, около 12 часов 28 минут на подъезде к Белгороду произошло ДТП. По предварительным данным, аварию спровоцировал грузовик. Водитель «Вольво Вольво FM 9/380» при перестроении создал помеху в движении «Мерседесу Бенц» под управлением мужчины 1983 года рождения, который в результате столкнулся с двигавшимся навстречу «БМВ Х1», за рулем которого находился водитель 1962 года рождения.

По информации пресс-службы УМВД области, за медицинской помощью обратились четыре человека. Это водитель «БМВ», а также водитель «Мерседеса» и две его пассажирки – женщина и ребенок. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.