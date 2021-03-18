Белгородские волейболистки заняли третье место в чемпионате России

В активе белгородских девушек победы над череповецкой «Северянкой» (3:2), ивановской «Шуяночкой» (3:0) и ВК «Обнинск» (3:0). Фото предоставлено кафедрой физического воспитания и спорта БГТУ им. В. Г. Шухова.

Женский волейбольный клуб «Белогорочка-БГТУ» провел в Тамбове пять матчей в рамках финального раунда чемпионата России в первой лиге.

В активе белгородских девушек победы над череповецкой «Северянкой» (3:2), ивановской «Шуяночкой» (3:0) и ВК «Обнинск» (3:0).

В двух встречах «Белогорочка» потерпела поражения – от тамбовской «Тамбовчанки» (1:3) и воронежского «СШОР-Лестех» (0:3).

По сумме матчей наши спортсменки набрали 10 очков, заняв третье место.

А кандидат в мастера спота Виктория Демина стала лучшим либеро турнира.