Еще трое жителей Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33138 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Губкинского городского округа 1940 года рождения, жительница Чернянского района 1940 года рождения, а также житель Курской области 1949 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 90 пациентов заболели, а 121 – выздоровел.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33138 человек, выздоровели – 28867, умерли – 526.