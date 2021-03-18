ХК «Белгород» уступил в Череповце

Если сегодня ХК «Белгород» добьется успеха, то решающий матч пройдет 21 марта в Белгороде. Фото МХК "Металлург".

Накануне в Череповце состоялся 3-й матч 1/8 финала первенства НМХЛ по хоккею между местным «Металлургом» и ХК «Белгород».

Хозяева добились минимального преимущества – 2:1. Единственную шайбу у белгородцев забросил Никита Старшинов на 55-й минуте. Счет к тому моменту был 2:0 в пользу хозяев. На большее наших парней не хватило.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Металлурга». Сегодня команды проведут в Череповце 4-й матч. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что серия началась с гостевой победы «Металлурга» (4:2) после чего белгородцы добились успеха в овертайме – 2:1.

Если сегодня ХК «Белгород» добьется успеха, то решающая встреча пройдет 21 марта в Белгороде.