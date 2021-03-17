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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 18:00

Более 20 миллионов рублей получит Белгородская область на лекарства для больных COVID-19

Предыдущий январский транш был почти в два раза меньше
Алексей СЕРГУНИН
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Бесплатные лекарства выдаются по рецепту лечащего врача.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации оперштаба Белгородской области по коронавирусу, регион получит 20,6 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19.

Средства выделят из резервного фонда правительства РФ по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Они пойдут на закупку бесплатных лекарств для пациентов с подтвержденным COVID-19, проходящих лечение дома.

Важно, что бесплатные лекарства выдаются по рецепту лечащего врача.

Последний транш на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом Белгородская область получала в конце января - 10,6 миллионов рублей.