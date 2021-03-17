Более 60 тысяч жителей Белгородской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Всего 99 667 жителей выразили свое согласие на добровольную вакцинацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперштаба региона по коронавирусу, один компонент вакцины «Спутник V» уже получили 98 839 белгородцев, полный курс вакцинации прошли 62 247 человек.

Всего 99 667 жителей выразили свое согласие на добровольную вакцинацию. В настоящее время в регионе есть запас вакцины для иммунизации еще 4 276 человек.

В ближайшие дни ожидается большой транш препарата «Спутник V», который ранее анонсировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в социальных сетях.

Первый заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова прояснила ситуацию с вакцинацией на дому.

«Мы готовимся к ней, но это касается только малотранспортабельных групп населения. Сейчас работаем над тем, чтобы максимально провакцинировать организованные группы населения, контактирующие с большим контингентом жителей. О более мелких группах, нуждающихся в вакцинации и индивидуальном подходе, - это будет наш второй этап»

«При получении следующего транша вакцины мы будем обязательно активно по этим позициям работать. Если люди хотят, то мы, как здравоохранение, обязаны обеспечить доступ этой услуги тем людям, которые ограничены в приходе в медицинскую организацию».

Напомним, что только при условии вакцинации 60 процентов населения области можно будет говорить о возможном снятии ограничений.