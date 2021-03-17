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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 17:17

Еще 195 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки коронавирусом в регионе заболели 94 человека
Алексей СЕРГУНИН
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За минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1934 года рождения, проходивший лечение на базе городской больницы №2 Белгорода, а также жительница Старооскольского городского округа 1958 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 94 пациент заболели, а 195 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33048 человека, выздоровели – 28746, умерли – 523.