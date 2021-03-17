Белгородские оперативники поймали курского рецидивиста

После кражи злоумышленник успел скрыться и почти два года находился на территории другого государства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел летом 2019 года в Старом Осколе.

Водитель-экспедитор сообщил в полицию, что припарковал «Газель» в районе рынка Восточный. Закрыв автомобиль на ключ, он на несколько минут отлучился по делам.

Когда сработала сигнализация, мужчина вернулся к машине и обнаружил, что стекло в пассажирской двери разбито, а из бардачка пропали принадлежащие организации 140 тысяч рублей.

После осмотра места происшествия полицейские обнаружили улики, позволившие в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого. Им оказался 47-летний неработающий житель Курска, который двадцать лет провел в местах лишения свободы за совершение ряда преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков.

После кражи злоумышленник успел скрыться и почти два года находился на территории другого государства. А вчера старооскольские оперативники задержали его в Курске. Своей причастности к хищению денежных средств подозреваемый не отрицал и обязался возместить причиненный материальный ущерб.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража) ему грозит до двух лет лишения свободы.