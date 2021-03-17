Жительницу Белгородской области обокрала сиделка

29-летней жительнице Валуек грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Иван ВИСЛОВ

69-летняя жительница Валуек сообщила о пропаже денежных средств с банковского счета в местный отдел полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую.

По предварительным данным, 29-летняя местная жительница ухаживала за пенсионеркой. Она незаметно взяла сотовый телефон потерпевшей и перевела себе на счет 39 тысяч рублей.

Подозреваемая призналась в содеянном, и теперь в соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с банковского счета) ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.