Жителя Белгорода подозревают в воровстве денег у сестры

Хищение 189-ти тысяч рублей может обернуться тюремным заключением. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г.Белгороду обратилась 29-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже 189-ти тысяч рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний парень - брат потерпевшей.

По предварительным данным, молодой человек пришел к сестре в гости. Находясь в комнате один, он достал из шкафа кошелек, откуда похитил деньги, которые впоследствии потратил.

Теперь белгородцу в соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) грозит до пяти лет лишения свободы.