Трех граждан Афганистана задержали в Белгородской области

По итогам проверки всем трем задержанным грозят тюремные сроки, после чего они будут депортированы в свою страну. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неподалеку от населенного пункта Щетиновка Октябрьского района Белгородской области пограничники задержали трех жителей Исламской республики Афганистан 1988, 1994 и 1995 годов рождения.

Они пытались пересечь границу из России на Украину в обход установленных пунктов пропуска на направлении Щетиновка – Уды.

У задержанных не оказалось при себе документов, удостоверяющих их личность.

Как сообщили «КП» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, по итогам проверки всем трем задержанным грозят тюремные сроки, после чего они будут депортированы в свою страну.

Руководство Пограничного управления просит информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону: (4722) 508-515.