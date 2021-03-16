В Белгородской области начали строить дороги по нацпроекту

В порядок приведут 149 объектов, в том числе 116 муниципальных дорог и 33 региональные. belregion.ru

В 2021-м году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Белгородской области планируется отремонтировать 264,9 километров автодорог.

В порядок приведут 149 объектов, в том числе 116 муниципальных дорог и 33 региональные. Объем финансирования составит порядка трех миллиардов рублей.

К работам приступили на сети региональных дорог и в Старом Осколе на Молодежном проспекте.

«Чтобы не нарушать благоустройство магистрали в будущем, не вскрывать вновь уложенное покрытие, перед реконструкцией мы обновим коммуникации, которые проложены под проспектом», - пояснил глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко.

«Для этого будет временно прекращено движение от пр. А. Угарова до ул. Шухова. Проезд на внутриквартальную территорию мкр-н Макаренко и мкр-н Жукова будет доступен по дублерам. Также внесены изменения в схемы движения маршрутов пассажирского транспорта».

Список всех объектов нацпроекта БКАД опубликован на сайте департамента строительства и транспорта Белгородской области.