Белгородские гандболисты дважды выиграли в Омске

После 14-ти проведенных матчей белгородцы сохраняют единоличное лидерство. Фото ГК "Скиф" г.Омск.

В очередном туре чемпионата России по гандболу в высшей лиге у мужчин белгородский «Технолог-Спартак» дважды одолел в Омск местный «Скиф».

Исход первой встречи, по сути, был предрешен уже после первого тайма, в котором белгородцы добились более чем двукратного перевеса – 20:9.

И хотя во второй половине игры хозяева действовали успешнее (21:19 в их пользу), на общем счете это почти не отразилось – 39:30 победили белгородцы.

Самыми результативными в нашей команде стали Виталий Стрельников и Дмитрий Калинин, набравшие 11 и шесть очков соответственно.

Во втором матче игра была более равной, но в итоге белгородцы, выиграв оба тайма, добились суммарного успеха – 31:28.

Наибольший вклад в победу «Технолог-Спартак» внесли Дмитрий Симонов (9) и уже упомянутый Стрельников (8).

После 14-ти проведенных матчей белгородцы сохраняют единоличное лидерство. В их активе 24 очка. Отрыв от идущего вторым ростовского «ДГТУ-Лидер» составляет шесть баллов.

В следующем туре «Технолог-Спартак» сыграет дома с аутсайдером турнира воронежским «ВГТУ-Воронеж». Матчи пройдут 27 – 28 марта в спорткомплексе БГТУ им. В.Г.Шухова.