За взятки в особо крупном размере в Белгороде возбудили уголовное дело

За время преступной деятельности от жителей области было получено более миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении организованной преступной группы, состоящей из ряда жителей региона и должностных лиц межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Управления Министерства внутренних дел России по Белгородской области.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2019-го до 15 марта 2021-го года члены организованной группы систематически получали взятки от жителей Белгородской области за совершение законных и незаконных действий в их пользу.

В частности, им инкриминируют оказание государственных услуг, связанных с регистрацией автотранспортных средств, проведением экзаменов на право управления транспортных средством и выдачу водительских удостоверений, в нарушение установленного порядка.

Подозреваемые вносили заведомо ложные сведения в экзаменационные листы теоретического экзамена без его фактического проведения, а также сведений о сдаче теоретического экзамена лицами, ранее лишенными права управления транспортным средством.

За оказание конкретной государственной услуги была установлена определенная ставка. Роли в организованной группе были тщательно распределены, соблюдались условия «конспирации». За время преступной деятельности от жителей области было получено более миллиона рублей.

По информации СУ СК России по Белгородской области, в настоящее время по месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски, следователи допрашивают фигурантов и свидетелей, изымается документация, связанная с оказанием государственных услуг. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о том, что УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД региона выявили коррупционные действия в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД. Теперь же этим делом плотно занялось СУ СК России по Белгородской области.