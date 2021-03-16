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Коронавирус Covid-1916 марта 2021 13:12

Еще двое жителей Белгородской области умерли от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки коронавирусом в регионе выздоровели 32 человека
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 32954 человека.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1940 года рождения, проходивший лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода, а также житель Старооскольского городского округа 1950 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 92 пациент заболели, а 32 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 32954 человека, выздоровели – 28551, умерли – 521.