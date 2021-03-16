Пятерых сотрудников ГИБДД поймали на взятках

Сотрудники ГИБДД брали взятки от учащихся автошкол за успешную сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД региона выявили коррупционные действия в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД.

По предварительным данным, в период с 2020 года по февраль 2021 года пять сотрудников отдела получали незаконные денежные вознаграждения от учащихся автошкол за успешную сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения.

Все собранные оперативниками материалы переданы в Следственное управление следственного комитета России по Белгородской области.

В случае подтверждения вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, а их руководству грозит строгая дисциплинарная ответственность.