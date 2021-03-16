В 2023-м году в Белгороде построят новый корпус инфекционной больницы

Новый корпус позволит обеспечить боксированность инфекционных отделений на уровне 70 процентов.
Фото: Алиса ТИТКО
Как сообщает оперштаб Белгородской области по коронавирусу, новый корпус областной инфекционной больницы будет построен в 2023-м году.
Он будет шестиэтажным, современным и автономным, что позволит обеспечить боксированность инфекционных отделений на уровне 70 процентов. Сейчас этот показатель равен 30 процентам.
Боксированные отделения стали особенно востребованы во время коронавирусной инфекции. Областная инфекционная больница в марте прошлого года первой развернула на своей территории covid-госпиталь.
Здесь и сейчас продолжают лечить пациентов с коронавирусом: развернуто 87 коек, задействовано два отделения.
Новый корпус будет рассчитан на 80 коек.