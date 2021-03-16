Белгородские спасатели вытащили собаку из погребной ямы

Нельзя предугадать, как испуганное животное может повести себя в нестандартной для него ситуации. 31.mchs.gov.ru

Дежурный караул пожарно-спасательной части № 39 Белгородской области помог жителю Чернянского района спасти собаку.

Во время прогулки по улице Первомайская поселка Чернянка питомец не заметил погребную яму, побежал вперед хозяина и провалился в нее. Хозяин не сумел вытащить собаку, и решил обратиться за помощью к спасателям.

В результате в погребную яму спустился огнеборец, он успокоил испуганное животное, обвязал его веревкой, а находящийся наверху дежурный караул аккуратно вытащил собаку из ямы и передал хозяину.

Важно напомнить, что пожарно-спасательные подразделения ориентированы на спасение людей. Но, так как на момент вызова людям помощь не требовалась, сотрудники МЧС России откликнулись на зов о помощи.

Важно понимать, что спасение животных является непростым делом: иной раз нельзя предугадать, как испуганное животное может повести себя в нестандартной для него ситуации.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.