Белгородский спортсмен выступит на первенстве Европы по тхэквондо

Фото из архива Ольги СЕЛЕЗНЕВОЙ.

Главный молодежный старт России по тхэквондо состоялся в г. Витязево Краснодарского края.

Серебряную медаль в категории до 58 кг завоевал воспитанник Ракитянской спортивной школы Евгений Мусаев.

В категории до 67 кг также второе место заняла воспитанница СШОР №1 Ульяна Крадинова, ныне выступающая за команду Санкт-Петербурга.

И Евгений, и Ульяна завоевали путевки на первенство Европы-2021. Сроки и место проведения соревнований пока не определены.

Напомним, что с 5 по 10 июня в Белгороде пройдет первенство России среди самых юных тхэквондистов – 12 - 14 лет.