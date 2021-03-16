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Спорт16 марта 2021 10:05

Белгородский спортсмен выступит на первенстве Европы по тхэквондо

Евгений Мусаев стал серебряным призером первенства России (до 21 года)
Алексей СЕРГУНИН
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Фото из архива Ольги СЕЛЕЗНЕВОЙ.

Главный молодежный старт России по тхэквондо состоялся в г. Витязево Краснодарского края.

Серебряную медаль в категории до 58 кг завоевал воспитанник Ракитянской спортивной школы Евгений Мусаев.

В категории до 67 кг также второе место заняла воспитанница СШОР №1 Ульяна Крадинова, ныне выступающая за команду Санкт-Петербурга.

И Евгений, и Ульяна завоевали путевки на первенство Европы-2021. Сроки и место проведения соревнований пока не определены.

Напомним, что с 5 по 10 июня в Белгороде пройдет первенство России среди самых юных тхэквондистов – 12 - 14 лет.