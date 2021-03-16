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Общество16 марта 2021 9:03

В Белгороде стартовал форум рабочей молодежи

Среди участников 100 студентов ссузов, которые получают сельскохозяйственные специальности
Алексей СЕРГУНИН
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Общая сумма поддержки проектов составит 200 тысяч рублей. belregion.ru

Вплоть до 19 марта студенты будут посещать занятия по четырем тематическим направлениям: компетенции для рынка труда, развитие сельских территорий, коммуникационные проекты, инновации и технологическое лидерство.

В программе тренинги и мастер-классы по финансовой грамотности, управлению цифровой информации, работе со стрессом, эмоциональному интеллекту и развитию критического мышления.

«У каждого направления свой образовательный трек, и мы сделали программу не для участников, а с ними, - рассказывает тренер Ассоциации тренеров «Российского союза молодежи» Анастасия Бочарова. - Она построена по запросам студентов, которые они указывали в анкетах».

«Ждем от ребят отдачи и вовлеченности в процесс, потому что мы хотим показать и доказать им, что сельскохозяйственная направленность это не скучно, это круто и перспективно. Важно развиваться в своем направлении и гордиться выбранной специальностью».

Также предусмотрены презентация инновационных проектов в сельском хозяйстве, встреча с представителями Российского союза сельской молодежи, дебаты, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» и грантовый конкурс. Общая сумма поддержки проектов составит 200 тысяч рублей.

«Я приехал за знаниями и знакомствами. Считаю, что это важное событие для каждого из нас, потому что на форуме открываются новые возможности и реальные перспективы», - отметил студент машиностроительного техникума Максим Катко.

Форум рабочей молодежи проводится с 2019 года. За три года его участниками стали 300 человек.