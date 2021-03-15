«Открытие»: размер ипотечного кредита стал больше

Клиенты банка могут приобрести более дорогую недвижимость.

Теперь максимальная сумма кредита составляет 20 миллионов рублей, а для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - до 50 миллионов.

Новые условия действуют для актуальных базовых программ «Квартира», «Новостройка», «Рефинансирование». Напомним, в прошлом году банк упростил условия предоставления документов заемщикам, а значительная часть ипотечного процесса переведена в режим онлайн.

- Наши условия ипотечного кредитования на сегодняшний день являются одними из самых интересных на рынке. Мы рады предложить нашим клиентам еще больше возможностей для воплощения своей мечты об идеальном доме, - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».