На Белгородчине продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Лица старше 65 лет могут покидать места проживания для похода в магазин, выброса мусора, выгула собак, занятий спортом или посещения врача. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает оперштаб Белгородской области по коронавирусу, сегодня временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Гладков внес изменения в пп.2.4 постановления №58 от 8 мая 2020 года. Согласно ему, в регионе сохраняется самоизоляция для людей старше 65 лет на период с 16 по 29 марта 2021 года.

Напомним, что первые ограничения для пожилых белгородцев ввели еще в прошлом году, их несколько раз продлевали.

Региональное управление Роспотребнадзора считает эту меру необходимой и полезной.

При этом находящиеся на самоизоляции лица старше 65 лет могут покидать места проживания для похода в магазин, выброса мусора, выгула собак, занятий спортом или посещения врача.