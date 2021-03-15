«Сообщи, где торгуют смертью»: белгородцев призывают бороться с незаконным оборотом наркотиков

Информацию можно сообщить по номеру 02 или на телефон доверия УМВД России по Белгородской области - 8(4722) 352-033. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С сегодняшнего дня и по 26 марта на территории Белгородской области пройдет первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Ее цель - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Правоохранители просят жителей региона сообщать о фактах распространения и употребления наркотических средств в полицию по номеру 02 или на телефон доверия УМВД России по Белгородской области - 8(4722) 352-033.