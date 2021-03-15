В Белгороде выбрали лучших участковых региона

Белгородская область занимает 4-е место в России во уровню доверия жителей к полиции. belregion.ru

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков и начальник УМВД России по Белгородской области Василий Умнов назвали имена победителей конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший участковый пункт полиции» за 2020 год.

«Служба участковых крайне важна, - отметил Вячеслав Гладков. - Ваша специальность абсолютно универсальная и многофункциональная. Здесь не просто нужно исполнять свои должностные обязанности».

«Внимание и любовь к людям имеют принципиальное значение. Абсолютно очевидно, что настоящим участковым может стать далеко не каждый. По качеству работы участкового на территории люди судят об эффективности полиции и всей власти. Поэтому быть участковыми могут только лучшие из лучших».

Победителями конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Белгородской области» стали:

Игорь Карапузов (Старый Оскол, 1-е место), Андрей Клиндухов (Белгород, 2-е место) и Сергей Краснокутский (Грайворонский городской округ, 3-е место).

Лидерами конкурса «Лучший участковый пункт полиции Белгородской области» признаны:

участковый пункт полиции № 3 ОМВД России по Губкину (1-е место), участковый пункт полиции «Терновский» ОМВД России по Яковлевскому городскому округу (2-е место) и участковый пункт полиции № 4 ОМВД России по Шебекинскому городскому округу (3-е место).

Победители получили ключи от автомобилей и ноутбуки.

Глава региона отметил, что по итогам прошлого года уровень доверия жителей области к полиции составил 57,8 процентов. По данному показателю наш регион занимает четвертое место в общероссийском рейтинге.