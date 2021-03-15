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Общество15 марта 2021 15:43

Энергетики напоминают белгородцам об уголовной ответственности за хищение энергооборудования

В 2020 году в регионе выявлено четыре факта хищения на работающих трансформаторных подстанциях
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Во всех ситуациях воры подвергали свою жизнь опасности.

«Россети Центр Белгородэнерго» напоминает жителям области об уголовной ответственности за хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Согласно ч. 1 ст. 158 УК РФ подобные действия квалифицируются как кража и предусматривают серьезное наказание в виде штрафа, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до двух лет. Помимо этого, приближение либо вмешательство в работу электроустановок под напряжением может привести к гибели правонарушителя.

В последние годы в Белгородской области проблема стала менее актуальна, однако отдельные случаи до сих пор фиксируются. В частности, в 2020 году в Белгородской области выявлено четыре факта хищения на работающих трансформаторных подстанциях в Волоконовском и Яковлевском районах.

По каждому факту хищения проводится тщательная проверка с участием правоохранителей, которые совместно с энергетиками и представителями муниципальных органов власти устанавливают лиц, причастных к совершению краж. Однако, что гораздо важнее, несанкционированное вмешательство в работу энергообъектов может обернуться тяжелыми травмами либо гибелью самих похитителей. По статистике каждая вторая электротравма влечет за собой смерть. Кроме того, незаконное проникновение на энергообъекты и кража энергооборудования вызывает сбои в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов.

Энергетики просят граждан, которым стало известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования, незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону прямой линии 8-800-220-0-220, а также в правоохранительные органы. Это поможет предотвратить случаи травматизма на электросетевых объектах, а также возможные аварийные отключения электроэнергии в домах потребителей.