47 белгородских водителей попались на вождении в нетрезвом виде

Автоинспекторы зафиксировали 34 выезда на полосу встречного движения. Фото: Иван ВИСЛОВ

За 13 – 14 марта белгородские автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 47 нетрезвых водителей.

Кроме того, на дорогах области были остановлены девять человек, ранее лишенных права управления транспортом.

Из общего числа нарушений – 1728 – более четверти (462) касаются неправомерных действий со стороны пешеходов.

Из них 434 – за переход дороги в неустановленном месте.

116 водителей наказаны за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних, 34 – за выезд на полосу встречного движения.