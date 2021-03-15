ХК «Белгород» переиграл гостей из Череповца

Третья и четвертая встречи состоятся 17 - 18 марта в Череповце. mhkbel.beluo31.ru

Вчера в Белгороде состоялся 2-й матч 1/8 финала первенства НМХЛ по хоккею.

После поражения в первой встрече ХК «Белгород» не имел права на ошибку, учитывая, что два следующих матча серии пройдут на чужом льду.

Не без нервотрепки, но хозяева все же взяли верх. Точный бросок Егора Домничева в третьем периоде перевел игру в овертайм. Казалось, что команды выявят сильнейших после штрафных бросков, но за 10,9 секунды до финальной сирены победу белгородцам принес меткий «выстрел» Вадима Еманова. Итог встречи – 2:1 и счет в серии стал 1:1.

Третья и четвертая встречи состоятся 17 - 18 марта в Череповце, а пятый, если понадобится, пройдет 21 марта в Белгороде.

Напомним, что серия продлится до трех побед.