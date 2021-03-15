В Белгородской области пассажир такси ограбил водителя

По предварительным данным, мужчина, садясь в автомобиль, заметил мобильник водителя и незаметно спрятал его в себе в карман. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

33-летний водитель такси из Старого Оскола стал жертвой своего клиента.

Мужчина сообщил правоохранителям идентификационный номер мобильного телефона, а также пояснил, что он пропал из автомобиля.

По подозрению в совершении преступления сотрудники патрульно-постовой службы задержали 34-летнего ранее несудимого местного жителя – пассажира такси.

По предварительным данным, мужчина, садясь в автомобиль, заметил мобильник водителя и незаметно спрятал его в себе в карман.

Вернувшись домой, он вставил в похищенный телефон свою сим-карту и намеревался им пользоваться, однако не успел, так как был задержан правоохранителями.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.