На Белгородчине до 1 апреля начнут работать 13 фельдшерско-акушерских пунктов

В 2021 году в Белгородской области будет построено еще 14 ФАПов и один офис семейного врача. Фото: Олег УКЛАДОВ

На еженедельном совещании в Правительстве Белгородской области временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков поручил навести порядок с фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАПами). И сделать это нужно до 1 апреля.

Дело в том, что в прошлом году на территории региона было построено 13 ФАПоа. Но из-за ряда недостатков, в первую очередь речь идет о благоустройстве прилегающих территорий и внутренней отделке медицинских помещений, они до сих пор не введены в эксплуатацию.

«Мы обязаны строго контролировать сроки и качество выполнения работ. Наша задача, чтобы все объекты, которые мы создаем, были качественными», – заявил Вячеслав Гладков.

Отметим, что в 2021 году в Белгородской области будет построено еще 14 ФАПов и один офис семейного врача.