Белгородские волейболисты проиграли в Новом Уренгое

В каждой из партий «Факел» оказался на голову сильнее белгородской молодежи - 25:14, 25:17, 25:16. belogorievolley.ru
В последнем матче регулярного чемпионата России по волейболу «Белогорье» уступил в Новом Уренгое «Факелу».
Счет – 3:0 в пользу хозяев. Да и в каждой из партий «Факел» оказался на голову сильнее белгородской молодежи - 25:14, 25:17, 25:16.
Отметим, что белгородская команда играла вдесятером, без возрастных игроков и итальянского диагонального Габриэле Нелли.
Гости не смогли прыгнуть выше головы, да и это не столь важно. Матч для белгородцев не имел турнирного значения.
ВК «Белогорье» в любом случае завершил бы турнир на последнем 14-м месте.
Дмитрий Волков стал самым результативным игроком матча – 13 очков. По девять у хозяев набрали Максим Жигалов и Денис Богдан. У «Белогорья» больше всех забил Егор Сиденко – восемь очков.