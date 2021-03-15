Белгородские волейболисты проиграли в Новом Уренгое

В каждой из партий «Факел» оказался на голову сильнее белгородской молодежи - 25:14, 25:17, 25:16. belogorievolley.ru

В последнем матче регулярного чемпионата России по волейболу «Белогорье» уступил в Новом Уренгое «Факелу».

Счет – 3:0 в пользу хозяев. Да и в каждой из партий «Факел» оказался на голову сильнее белгородской молодежи - 25:14, 25:17, 25:16.

Отметим, что белгородская команда играла вдесятером, без возрастных игроков и итальянского диагонального Габриэле Нелли.

Гости не смогли прыгнуть выше головы, да и это не столь важно. Матч для белгородцев не имел турнирного значения.

ВК «Белогорье» в любом случае завершил бы турнир на последнем 14-м месте.

Дмитрий Волков стал самым результативным игроком матча – 13 очков. По девять у хозяев набрали Максим Жигалов и Денис Богдан. У «Белогорья» больше всех забил Егор Сиденко – восемь очков.