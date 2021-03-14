Белгородские хоккеисты стартовали в плей-офф с домашнего поражения

В эти минуты в Белгороде команды проводят вторую встречу. mhkbel.beluo31.ru

Накануне стартовал плей-офф первенства НМХЛ по хоккею. В Белгороде местный клуб встречался с череповецким «Металлургом» в рамках 1/8 финала.

Хозяева ударно провели стартовый отрезок третьего периода: в течение 40 секунд дважды огорчили соперников (оба раза реализовали численное большинство). Точными бросками отметились Андрей Замураев (41:01, 1:1) и Денис Присталов (41:41, 2:1).

Впрочем, удержать перевес в счете хозяева не смогли. В оставшееся время хоккеисты «Металлурга» забросили три шайбы, завершив встречу со счетом 2:4 в свою пользу.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу череповчан.

В эти минуты в Белгороде команды проводят вторую встречу. А 17-18 марта сыграют третий, и если понадобится четвертый матч в Череповце. Пятый поединок намечен на 21 марта (Белгород).

Напомним, что серия продлится до трех побед.