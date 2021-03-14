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Коронавирус Covid-1914 марта 2021 12:56

Еще один житель Белгородской области умер от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки коронавирусом в регионе заболели 93 человека
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 32771 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтверждённым COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1946 года рождения, проходивший лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

За это же время 93 пациента заболели, а 81 – выздоровел.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 32771 человек, выздоровели – 28460, умерли – 518.