170 миллионов рублей выделено для сельских дорог Старооскольского округа в этом году

Качеству дорог посвящено практически каждое второе обращение жителей округа. Фото со страницы Вконтакте мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

В Старооскольском городском округе особое внимание в этом году будет уделено состоянию сельских дорог. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 170 миллионов рублей. Из них 5 миллионов - на дорожные работы в селе Городище. Об этом жителям округа поведал мэр Старого Оскола Александр Сергиенко со своей страницы в соцсети.

«Отмечу, что качеству дорог было посвящено практически каждое второе обращение, поступившее в ходе выездного приема граждан. И это лишь одна из принятых к исполнению задач. Уже сейчас проводится проверка оборудования, которое отвечает за качество воды в селе. Также в текущем году в Городище будет усовершенствовано уличное освещение и оборудованы автобусные остановки», - обнадежил земляков градоначальник.