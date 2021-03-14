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Общество14 марта 2021 10:07

170 миллионов рублей выделено для сельских дорог Старооскольского округа в этом году

При этом 5 миллионов потратят на дорожные работы в селе Городище
Ирина ТАРАСОВА
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Качеству дорог посвящено практически каждое второе обращение жителей округа. Фото со страницы Вконтакте мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

В Старооскольском городском округе особое внимание в этом году будет уделено состоянию сельских дорог. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 170 миллионов рублей. Из них 5 миллионов - на дорожные работы в селе Городище. Об этом жителям округа поведал мэр Старого Оскола Александр Сергиенко со своей страницы в соцсети.

«Отмечу, что качеству дорог было посвящено практически каждое второе обращение, поступившее в ходе выездного приема граждан. И это лишь одна из принятых к исполнению задач. Уже сейчас проводится проверка оборудования, которое отвечает за качество воды в селе. Также в текущем году в Городище будет усовершенствовано уличное освещение и оборудованы автобусные остановки», - обнадежил земляков градоначальник.