Мэр Белгорода пригрозил любителям нарушать правила дорожного движения. Фото со страницы Вконтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

Мэр Белгорода Юрий Галдун со своей страницы в соцсети пообещал привести в чувство автолюбителей, который нарушают Правила дорожного движения и Правила благоустройства. «Запустили процедуру, вызывающую забытое чувство уважения к ПДД и Правилам благоустройства. Работают три эвакуатора. Каждый день с 8:00 до 20:00», - сообщил градоначальник.

Припаркованные в неположенных местах автомобили мешают уборке города. За пренебрежение правилами придется ответить рублем. «Ждем нарушителей на спецстоянке, ул.Губкина, 1-А,. Дорого», - резюмировал мэр не без ехидства.