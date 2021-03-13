Целый месяц в Белгороде будут бесплатно вывозить ветки

Складирование отходов в неустановленных местах, вынос вне графика, а также их сжигание влечет за собой административную ответственность.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 15 марта по 15 апреля в Белгороде будет организован бесплатный вывоз растительных и крупногабаритных отходов.
«Чтобы ветки можно было погрузить быстро, они должны быть распилены длиной не более полутора метров и аккуратно сложены отдельно от крупногабаритного мусора на прилегающей к домовладению территории», - пояснил директор МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Александр Немыкин.
График можно уточнить в диспетчерской МБУ по телефону: 27–02–91 или в своей управе.
Напоминаем, что складирование отходов в неустановленных местах, вынос вне графика, а также их сжигание влечет за собой административную ответственность.