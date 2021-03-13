Выставочный зал «Родина» предлагает белгородцам зарядиться вдохновением. Фото: "КП" Архив

С 17 марта в выставочном зале «Родина» начинает работу художественная выставка молодых художниц Юлии Мамедовой и Марины Корневой «Вдохновение». Кпртины хужожниц выполнены в техниках пастели, акварели и масляной живописи.

Юлия Мамедова окончила художественно-графическое отделение Обоянского педагогического колледжа в 2010 году, а в 2013 году Курский государственный университет. В настоящее время работает учителем изобразительного искусства. В 2020 году стала лауреатом областного конкурса изобразительного и фотоискусства «Чудная картина, как ты мне родна», в творческой номинации «Воздушный город».

Марина Корнева окончила художественно-графическое отделение Курского государственного университета и в настоящий момент работает учителем изобразительного искусства. Марина постоянный участник различных выставок, кроме того, принимала участие в XII Международном конкурсе дизайнеров «Русский силуэт», где была удостоена диплома IIстепени.

В экспозицию вошли более 30 работ, выполненных пастелью, маслом и акварелью. Выставка продлится до 28 марта.