«Открытие»: дан старт олимпиаде начинающих аналитиков и учёных

В мероприятии примет участие более 600 команд из 66 стран мира. Больше всего участников — из России, Индии, США, Перу и Франции, сообщают организаторы Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, Яндекс и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Отборочный тур стартовавшей 1 марта олимпиады продлится до 31 марта. Он посвящен поискам темной материи — одной из самых интересных неразгаданных загадок фундаментальной физики, которую нельзя увидеть, так как она не взаимодействует со светом и очень слабо с обычной материей. Участники IDAO должны построить модель, которая сможет повысить шансы обнаружения темной материи - такое задание разработала лаборатория LAMBDA в коллаборации с CYGNO. Соревнование проходит на платформе Яндекс.Контест.

В финал, запланированный на 17-18 апреля, пройдут 30 команд и три команды-призера прошлого года. У участников будет 36 часов, чтобы решить кейс от банка «Открытие». В прошлые годы свои задачи предлагали Яндекс, QIWI и Сбер. Также все желающие смогут послушать лекции от организаторов и партнеров.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» пожелал удачи участникам и подчеркнул:

- IDAO – прекрасная площадка для демонстрации своих способностей перед работодателями, завоевания профессионального признания. Мы в банке всегда рады видеть в наших рядах новые таланты.