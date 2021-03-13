30 медалей завоевали белгородские тхэквондисты

В командном зачете спортсмены Белгородской федерации заняли второе место, уступив лишь хозяевам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В традиционном «Кубке дружбы-2021» участие приняли почти 500 юных спортсменов из шести регионов страны. Цвета Белгородской области защищали воспитанники четырех школ по тхэквондо - ДЮСШ №4 г. Белгорода, СШОР №5 г. Белгорода и СШОР №1 Белгородской области.

В итоге белгородские спортсмены 30 раз поднимались на пьедестал почета. В их активе 12 золотых медалей, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Победителями соревнований стали:

трое спортсменов ДЮСШ №4 (Артем Петров, Виктория Кулабухова и Богдан Логачев),

пять представителей СШОР №5 (Владимир Муравьев, Роман Ламонов, Софья Линкова, Арсений Литвинов, Андрей Герасимов),

четыре тхэквондистки из СШОР №1 (Ольга Добромирова, Светлана Селезнева, Алина Пекшева, Полина Чернова).

В командном зачете спортсмены Белгородской федерации заняли второе место, уступив лишь хозяевам. Третий результат у Ивановской области.

Кубок за лучшую технику на турнире получила Светлана Селезнева.