30 медалей завоевали белгородские тхэквондисты

В командном зачете спортсмены Белгородской федерации заняли второе место, уступив лишь хозяевам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В традиционном «Кубке дружбы-2021» участие приняли почти 500 юных спортсменов из шести регионов страны. Цвета Белгородской области защищали воспитанники четырех школ по тхэквондо - ДЮСШ №4 г. Белгорода, СШОР №5 г. Белгорода и СШОР №1 Белгородской области.
В итоге белгородские спортсмены 30 раз поднимались на пьедестал почета. В их активе 12 золотых медалей, 6 серебряных и 12 бронзовых.
Победителями соревнований стали:
трое спортсменов ДЮСШ №4 (Артем Петров, Виктория Кулабухова и Богдан Логачев),
пять представителей СШОР №5 (Владимир Муравьев, Роман Ламонов, Софья Линкова, Арсений Литвинов, Андрей Герасимов),
четыре тхэквондистки из СШОР №1 (Ольга Добромирова, Светлана Селезнева, Алина Пекшева, Полина Чернова).
В командном зачете спортсмены Белгородской федерации заняли второе место, уступив лишь хозяевам. Третий результат у Ивановской области.
Кубок за лучшую технику на турнире получила Светлана Селезнева.