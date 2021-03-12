В Белгородской области до конца 2021 года полностью укомплектуют все медучреждения

Медучреждениям региона не хватает 164 врача и 197 человек среднего персонала. belregion.ru

Сегодня глава региона Вячеслав Гладков провел совещание по вопросу кадрового обеспечения системы здравоохранения Белгородской области.

Медучреждениям региона не хватает 164 врача и 197 человек среднего персонала. Дефицит кадров в некоторых больницах составляет порядка 20 процентов, в трех ЦРБ региона вакантны должности главных врачей.

«Цель – не просто обучить и трудоустроить, а обеспечить потребность государственных медицинских учреждений области в кадрах на уровне 100 процентов, - заявил губернатор. - Такая возможность есть. Нужно решить вопрос дефицита медицинского персонала. Если не будем это делать сейчас, не решим проблему никогда. Базовая мера поддержки – это жилье».

Вячеслав Владимирович дал указание решить вопрос с комплектацией кадрового состава до конца нынешнего года.