Лучшие студенты Белгородской области получили именные стипендии

В течение года студенты ежемесячно будут получать по две тысячи рублей в дополнение к своим стипендиям. beladm.ru

Сегодня мэр Белгорода Юрий Галдун вручил сертификаты на присвоение стипендий главы администрации города 20 лучшим студентам.

Конкурс на присуждение стипендий мэра Белгорода проводится с 2005 года по пяти номинациям: «Образование и наука», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Я – гражданин».

В этом году поступило более 100 заявок. Победителями стали 20 студентов из НИУ «БелГУ», БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородского института культуры и искусств, Белгородского университета кооперации, экономики и права, педагогического и индустриального колледжей.

В течение года они ежемесячно будут получать по две тысячи рублей в дополнение к своим стипендиям.

«Такие победы стимулируют к дальнейшей работе», - признался студент 3 курса факультета материаловедения и технологии материалов БГТУ им. В.Г. Шухова Даниил Подгорный.

Вместе с коллегой из Ирака Даниил разработал и запатентовал технологию производства высокопрочного мелкозернистого бетона на основе композиционного вяжущего. В состав материала входят переработанные строительные остатки разрушенных зданий, сооружений. Бетон обладает высокой прочностью, что особенно важно при возведении зданий промышленного назначения.