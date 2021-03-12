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Общество12 марта 2021 17:45

В Белгородской области полицейские сняли с междугородних маршрутов 20 неисправных автобусов

Транспорт с неполадками в рулевой системе отправили на специализированные стоянки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С 9 по 15 марта в Белгородской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В рамках его проведения сотрудники ГИБДД проверили маршруты, связывающие районы. В результате полицейские выявили 20 автобусов с неисправностями в рулевой системе. Из-за имеющихся неполадок транспорт отправили на специализированные стоянки.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что протоколы составили как в отношении водителей, так и на сотрудников предприятий, ответственных за выпуск автобусов на линию. Если первым грозит штраф в пятьсот рублей, то последним - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.