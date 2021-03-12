В Старом Осколе у уснувшего в трамвае пассажира увели телефон

За кражу подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

С заявлением о краже телефона стоимостью 30 тысяч рублей в полицию Старого Оскола обратился 23-летний парень. По предварительным данным, молодой человек после ночной смены возвращался на троллейбусе домой. По пути он задремал, чем и воспользовался другой пассажир. Подсев к молодому человеку, он забрал лежавший на сидении мобильник и скрылся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель с криминальным прошлым. Воспользоваться телефоном он так и не успел, поскольку не сумел его разблокировать. Правоохранители вернули мобильник законному владельцу. За кражу подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.