В Белгороде выявили семь самых опасных участков на улицах города

В 2019 году в Белгороде были определены 10 мест концентрации ДТП, в 2018 году их было 13. beladm.ru

Администрация Белгорода утвердила список семи участков на улицах города, на которых за 2020-й год произошло не менее трех ДТП с пострадавшими.

Это пересечение улиц Щорса – Есенина, Губкина – Красноармейская, Князя Трубецкого – пр. Гражданский, Щорса – Апанасенко, участок автодороги от пересечения улиц Почтовая – Энергетиков до дома № 52 по ул. Почтовая, пересечение проспекта Ватутина с проездом Автомобилистов, улиц Волчанская – Михайловское шоссе.

Теперь необходимо разработать первоочередные меры, чтобы устранить причины и условия совершения ДТП на этих участках.

«Прежде всего, это ремонт дорожного покрытия, нанесение разметки, где то будут оборудованы искусственные дорожные неровности, - пояснил заместитель главы администрации города – руководитель департамента городского хозяйства Сергей Некипелов. - Как показывает практика, хороший эффект по соблюдению скоростного режима дает установка камер фотовидеофиксации. Их тоже будем использовать».

Отметим, что подобный анализ проводится ежегодно, чтобы в будущем не допустить аварий, сохранить здоровье и жизни людей. По данным ГИБДД, в Белгороде в 2019 году были определены 10 мест концентрации ДТП, в 2018 году их было 13.