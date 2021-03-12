Под Белгородом задержали 18-летнего фальшивомонетчика. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Полицейские задержали 18-летнего жителя города Строителя по подозрению в сбыте поддельных денег. По предварительным данным, молодой человек приобрел фальшивые купюры достоинством пять тысяч рублей. Зная о том, что банкноты ненастоящие он расплатился ими в двух магазинах на территории Яковлевского городского округа.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по фактам сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела. Юному фальшивомонетчику грозит серьезное наказание – до восьми лет лишения свободы.