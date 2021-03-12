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Общество12 марта 2021 14:10

Под Белгородом задержали 18-летнего фальшивомонетчика

Поддельные купюры обнаружили в кассах двух магазинов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Под Белгородом задержали 18-летнего фальшивомонетчика.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Полицейские задержали 18-летнего жителя города Строителя по подозрению в сбыте поддельных денег. По предварительным данным, молодой человек приобрел фальшивые купюры достоинством пять тысяч рублей. Зная о том, что банкноты ненастоящие он расплатился ими в двух магазинах на территории Яковлевского городского округа.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по фактам сбыта поддельных денег возбуждены уголовные дела. Юному фальшивомонетчику грозит серьезное наказание – до восьми лет лишения свободы.