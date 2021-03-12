Белгородский «Салют» не смог сыграть из-за снегопада

Заснеженный Кисловодск помешал планам белгородских футболистов. fcsalyut.ru

Запланированный на сегодня контрольный матч между белгродским «Салютом» и ФК «Ессентуки» не состоялся из-за обрушившегося на Кисловодск снегопада.

Игру отменили, и в 13:30 подопечные Олега Сергеева возьмут курс на Белгород.

Суммарно «Салют» сыграл в Кисловодске пять матчей, в которых одержал две победы при трех поражениях. Разница мячей – 8:4.

По возвращении домой белгородцы получат несколько выходных, а с 16 марта возобновят тренировки.

Напомним, что «Салют» выступает в первенстве России (3-й дивизион). Первый официальный матч этого календарного года белгородцы сыграют 1 апреля в гостях со «Строгино».

После 15-ти туров белгородцы идут на третьем месте с 29-ю очками, уступая три балла лидирующему «Сатурну» из Раменского.