5 общественных территорий благоустроят в Старом Осколе. Фото со страницы ВКонтакте мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

В этом году в Старом Осколе будут благоустроены 5 общественных территорий. Это Парк железнодорожников, площадь у Центра молодежных инициатив, Парк космонавтики, сквер «Камелия» и прогулочная зона в микрорайоне Весеннем. Концепции проектов одобрены архитектурно-градостроительным советом Белгородской области, сообщил мэр Старого Оскола Александр Сергиенко на своей странице в соцсети.

«Объекты будут благоустроены в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды», - отметил градоначальник. Благоустройство пройдет при финансовой поддержке местной металлургической компании.