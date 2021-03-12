В Белгороде восстановят памятник Ленину

Памятник В.И.Ленину на территории музея-заповедника "Горки Ленинские". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Памятнику Ленину в Центральном парке Белгорода – быть! Так отреагировали горожане на призыв восстановить монумент.

«Сегодня решается вопрос о заключении договора на восстановление памятника, - пояснила спикер областной Думы Ольга Павлова. - Хочу напомнить, что когда областная Дума инициировала сбор средств на памятник, то цель была только одна – создать те условия, при которых жители самостоятельно приняли бы решение – нужен этот памятник или нет. Деньги фактически собраны, это говорит о том, что готовность есть, значит, будут дальнейшие движения – по подбору скульптора, архитектора».

Напомним, что сбор средств на восстановление монумента сейчас завершается на краудфандинговой площадке, поддержкой которой занимается Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера».

По ее данным, на сегодняшний день собрано 974 764 рубля.