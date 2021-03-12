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Происшествия12 марта 2021 9:21

Житель Белгорода обокрал кассу магазина на 12 тысяч рублей

На протяжении двух месяцев он брал по небольшим суммам – от 500 до одной тысячи
Алексей СЕРГУНИН
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Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

27-летний белгородец обокрал продуктовый магазин, в котором работал, и теперь ему грозит тюремное заключение.

По предварительным данным, мужчина имел доступ к кассе, и с января по февраль текущего года брал из нее небольшие суммы – от 500 до 1000 рублей. В общей сложности он похитил 12 тысяч.

Недостача выявилась по итогам инвентаризации.

В соответствии с ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение) подозреваемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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