Житель Белгорода обокрал кассу магазина на 12 тысяч рублей

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до двух лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

27-летний белгородец обокрал продуктовый магазин, в котором работал, и теперь ему грозит тюремное заключение.

По предварительным данным, мужчина имел доступ к кассе, и с января по февраль текущего года брал из нее небольшие суммы – от 500 до 1000 рублей. В общей сложности он похитил 12 тысяч.

Недостача выявилась по итогам инвентаризации.

В соответствии с ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение) подозреваемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.