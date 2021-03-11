В Белгороде ждут сильный ветер и гололедицу

Скорость ветра может достигать 17 м/c. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным ГУ МЧС России по региону, 12 марта в Белгородской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. В этот день будет облачно с прояснениями, на дорогах ожидается гололедица. Температура ночью - минус 16 градусов, днем - минус пять.

По информации администрации Белгорода, сильный ветер с порывами до 16 м/с ждут в городе не только завтра, но и в субботу, 13 марта. К нему добавится мокрый снег. Температура ночью - минус семь градусов, днем - минус два.

Спасатели просят парковать машины подальше от деревьев и ветхих конструкций, строго соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными при переходе дороги. Не оставляйте детей без контроля.